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6 марта, 19:19 • 137135 просмотра

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КСУ планирует рассмотреть представление нардепов о роспуске парламента в начале июня

КСУ планирует рассмотреть представление нардепов о роспуске парламента в начале июня

Киев  •  УНН

 • 18583 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Конституционный суд планирует рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента в первой декаде июня. Об этом сообщили УНН источники в КСУ.

Кроме того, источники сообщили УНН, что фактически 2/3 судей сегодня придерживаются мнения, что данный указ Президента не соответствует норме Конституции. Однако, как отметил источник, это их частное мнение, а не позиция суда.

Как сообщал УНН, в КСУ поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов о роспуске парламента.

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