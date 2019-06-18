Конституційний суд не зможе зупинити вибори – голова ЦВК

"Конституційний суд — єдиний орган, який може вирішувати, був цей президентський указ конституційним чи ні. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися. Тому що КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - повідомила Сліпачук.

Вона зазначила, що Комісії необхідно буде зрозуміти обґрунтування та мотиви цього рішення, щоб здійснити необхідні кроки.

"Якщо вони оголошують, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу, а значить — я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає...

Ми дійсно зараз в дуже складній ситуації, тому що процес підготовки до виборів пішов. Він не може бути відкладений чи на якийсь час тимчасово зупинений. Зараз ми перебуваємо на кінцевому етапі реєстрації, яка закінчиться 20 червня. Далі ми маємо п'ять днів, щоб власне здійснити реєстрацію й ухвалити необхідні рішення. Це вже буде 25 червня. А потім нам треба ухвалити рішення про форму виборчого бюлетеня, потім перейдемо до наступного етапу", - сказала голова ЦВК.

Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Так, вибори до ВР призначені на 21 липня. 23 травня указ про розпуск Ради набув чинності.

11 червня КСУ почав розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Нардепи вважають, що у Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України.

У Зеленського ж наполягають, що протягом більш ніж двох років до коаліції у Верховній Раді входили лише 216 народних депутатів, чого явно недостатньо для формування більшості парламенту.