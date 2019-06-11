Нардепи заявили у КСУ, що у Президента і досі немає підстав для розпуску Ради

КИЇВ. 11 червня. УНН. У Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України до 17 червня, поки не сплине місячний термін, визначений законом для формування нової коаліції у парламенті після виходу з неї фракції "Народний фронт". Про це заявив народний депутат України Ігор Алексєєв під час виступу на засіданні КСУ, передає кореспондент УНН.