Нардепи заявили у КСУ, що у Президента і досі немає підстав для розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України до 17 червня, поки не сплине місячний термін, визначений законом для формування нової коаліції у парламенті після виходу з неї фракції "Народний фронт". Про це заявив народний депутат України Ігор Алексєєв під час виступу на засіданні КСУ, передає кореспондент УНН.
"Коаліція припинила своє існування лише 17 травня 2019 року, і до моменту припинення здійснювала свої конституційні повноваження, а після 17 травня парламент мав місячний термін для формування коаліції. Таким чином, конституційних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів не існувало. Навіть станом на сьогодні, коли слухається ця справа, у Президента України немає повноважень для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 8-го скликання", - зазначив Алексєєв.
За його словами, 17 травня оголосив про вихід з коаліції "Народний фронт", до того ж до коаліції входили дві найбільші фракції – БПП і НФ, а також позафракційні народні депутати.
При цьому він додав, що і після 17 червня, коли сплине місячний строк, визначений законом на формування нової коаліції ВРУ, Глава держави не зможе оголосити розпуск Верховної Ради, оскільки тоді мине 6-місячний термін, коли Президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради.
Водночас суддя-доповідач у справі щодо визначення конституційності указу про розпуск Ради Віктор Кривенко під час свого виступу розповів, що на вимогу КСУ глава парламенту Андрій Парубій надав всі затребувані документи, окрім списку народних депутатів, які входять до парламентської коаліції.
Нагадаємо, 24 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.