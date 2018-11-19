Константинополь назовет точную дату Объединительного собора через неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Точная дата Объединительного собора Украинской православной церкви будет названа во время заседания Святого и Священного Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года. Об этом написал директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вселенский патриархат подтверждает свое решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Объединительный собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа во время заседания Святого и Священного Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года", - написал он.
Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.
На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию об уже определенной дате Объединительного собора.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.