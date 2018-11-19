Константинополь назве точну дату Об’єднавчого собору через тиждень

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Точна дата Об’єднавчого собору Української православної церкви буде названа під час засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року. Про це написав директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.