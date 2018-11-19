Константинополь назве точну дату Об’єднавчого собору через тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Точна дата Об’єднавчого собору Української православної церкви буде названа під час засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року. Про це написав директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вселенський патріархат підтверджує своє рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні. Об‘єднавчий собор відбудеться в грудні 2018 року, точна дата буде названа під час засідання Святого і Священного Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада цього року", - написав він.
Як повідомляв УНН, головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату раніше повідомив, що Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.
Нагадаємо, минулого тижня колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.
Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.