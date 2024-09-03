Комитет ВР проведет закрытое заседание по удару рф по военному учебному заведению в Полтаве

В четверг, 5 сентября, пройдет закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки относительно российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве, в результате которого 3 сентября погибли десятки людей. Об этом в эфире Радио Свобода рассказала член соответствующего комитета и народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз, передает УНН.

«Будут заслушаны представители Министерства обороны, представители Воздушных сил, представители ГБР, военно-гражданской администрации Полтавской области, ГСЧС и т.д. для того, чтобы члены комитета имели возможность по состоянию на четверг получить полную картину того, что происходило, и иметь возможность делать предварительные выводы», - заявила депутат.

Она отметила, что «за любой трагедией обязательно стоит человек, в данном случае - чиновники».

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Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула, что сегодня вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.

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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Первоначально было известно о 41 погибшем. Более чем 180 человек ранены.

Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.

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