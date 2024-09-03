Трагедия в Полтаве: оккупанты ударили по военному учебному заведению, командование Сухопутных войск проводит расследование и усиливает меры безопасности

Сегодня в Полтаве российские ракеты ударили по военному учебному заведению. Командование Сухопутных войск проводит расследование, меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены. Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск, передает УНН.

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и сестер, военнослужащих. Это война. И наших граждан, наших воинов убил противник, нанеся удар далеко в тылу. Искренне сочувствуем всем, кто потерял родных, разделяем горе близких. Сделаем все возможное для скорейшего выздоровления раненых», - говорится в заявлении.

Вместе с тем Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, должным ли образом осуществлялось руководство учреждением в условиях постоянной ракетной угрозы противника.

Мероприятия по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей.

«Вместе с военным руководством государства призываем международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ», - резюмировали в Сухопутных войсках.

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Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула, что сегодня вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.

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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Первоначально было известно о 41 погибшем. Более чем 180 человек ранены.

Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.