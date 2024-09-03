Обстоятельства трагедии в Полтаве будет выяснять Главная инспекция Минобороны - Умеров
Киев • УНН
Главная инспекция Минобороны будет выяснять обстоятельства трагедии в Полтаве, где в результате российского ракетного удара погибли 47 человек. Ракета попала в учебное заведение и больницу, ранены более 180 человек.
Обстоятельства трагедии в Полтаве, где пока известно о 47 погибших, в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, комментируя вражеский удар баллистикой по городу, передает УНН.
"Сегодня Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию. Российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице. Десятки людей погибли, сотни ранены. Спасатели и экстренные службы работают на месте. Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны", - написал Умеров.
Он отметил, что сегодняшние события в Полтаве - очередное доказательство жестокости российского террора.
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Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула, что сегодня вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.
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По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.
Первоначально было известно о 41 погибшем. Более 180 человек были ранены.
Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.