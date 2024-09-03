«Обязательно российская сволочь ответит за этот удар» - Зеленский об атаке рф на Полтаву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязательно российская сволочь ответит за удар по Полтаве, где погибло более 40 человек, передает УНН.

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«Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. Мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то там на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления - это гибель людей», - сказал Зеленский в видеообращении.

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Министерство обороны сообщило, что российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Зеленский сообщил, что в результате вражеского удара по Полтаве погиб 41 человек.