Удар рф по Полтаві: відомо про 41 загиблого - Зеленський
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Полтаві загинула 41 людина. Це найбільша кількість жертв від одного нападу в місті з початку повномасштабного вторгнення.
Внаслідок ворожого удару по Полтаві загинула 41 людина, повідомив Президент України Володимир Зеленський у відео зверненні, пише УНН.
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"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав Зеленський.
Він доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин.
"Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - заявив Зеленський.
Нагадаємо
За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.