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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Полтаве: известно о 41 погибшем - Зеленский

Удар рф по Полтаве: известно о 41 погибшем - Зеленский

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 11:25  •  14847 просмотра

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В результате вражеского удара по Полтаве погиб 41 человек. Это наибольшее количество жертв от одного нападения в городе с начала полномасштабного вторжения.

В результате вражеского удара по Полтаве погиб 41 человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, пишет УНН.

Детали

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал Зеленский.

Он поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств.

"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - заявил Зеленский.

Напомним

По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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