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Армія рф завдала ракетний удар балістикою по навчальному закладу в Полтаві, багато людей опинились під завалами - Міноборони

Київ • УНН

 • 20441 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по інституту в Полтаві. 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів. Рятувальні роботи тривають, є загиблі.

Російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають, повідомили у Міністерстві оборони у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів", - повідомили у Міноборони.

Наразі рятувальники, як вказано, продовжують роботу.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими", - наголосили у Міноборони.

На Полтавщині пролунали вибухи після попередження про ракетну загрозу03.09.24, 09:16 • 23695 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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