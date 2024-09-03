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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф нанесла ракетный удар баллистикой по учебному заведению в Полтаве, многие люди оказались под завалами - Минобороны

Армия рф нанесла ракетный удар баллистикой по учебному заведению в Полтаве, многие люди оказались под завалами - Минобороны

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 11:21  •  14886 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по институту в Полтаве. 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов. Спасательные работы продолжаются, есть погибшие.

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются, сообщили в Министерстве обороны во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов», - сообщили в Минобороны.

Сейчас спасатели, как указано, продолжают работу.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы», - отметили в Минобороны.

На Полтавщині пролунали вибухи після попередження про ракетну загрозу3 сентября 2024, 06:16 • 22162 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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