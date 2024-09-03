На Полтавщине прогремели взрывы после предупреждения о ракетной угрозе

В Полтавской общине слышали звуки взрывов после предупреждения ПС ВСУ о ракете в направлении города, передает УНН.

В Полтавской общине были слышны звуки двух взрывов, сообщили корреспонденты Общественного.

Ранее в Воздушных силах писали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения.

Предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Чуть позже написали о ракете курсом на Полтаву.

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