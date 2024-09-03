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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф дронами на Чернигов: пострадали два человека

Атака рф дронами на Чернигов: пострадали два человека

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 05:29  •  18231 просмотра

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Ночью ПВО сбила несколько вражеских дронов над Черниговом. Из-за падения обломков загорелись нежилые здания, два человека получили легкие ранения. В Семеновской общине пострадали жилые дома.

Ночью ПВО сбила несколько вражеских дронов над Черниговом. Из-за падения обломков загорелись нежилые здания, два человека получили легкие ранения. В Семеновской громаде из-за вражеской атаки пострадали жилые дома. Об этом сообщили во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и и.о. Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако, пишет УНН.

Детали

"Чернигов. Ночью рядом с городом работала ПВО. Из-за падения обломков зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий на окраинах города. Два человека получили легкие ранения, за помощью к медикам не обращались", - сообщил Чаус в Telegram.

По словам Ломако, "этой ночью силами ПВО над городом было сбито несколько вражеских беспилотников".

"Из соображений безопасности не разглашаем места приземления обезвреженных дронов. Что важно знать черниговцам - все объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме", - отметил Ломако d Telegram.

Как отметил Чаус, также пострадала Семеновская громада. "Враг терроризирует населенные пункты Черниговщины постоянными обстрелами. 2 сентября террористы уже в который раз за последние недели нанесли удар по жилым домам в приграничном селе. После обстрелов горели 38 домохозяйств: дома и хозяйственные сооружения. Загорелась сухая трава и кустарники возле села. Часть зданий удалось спасти", - сообщил глава ОВА.

Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова2 сентября 2024, 22:31 • 21474 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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