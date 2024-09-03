Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще не имеют сценария поражения рф: Резников объяснил, почему союзники не позволяют Украине бить дальнобойным оружием по россии

Еще не имеют сценария поражения рф: Резников объяснил, почему союзники не позволяют Украине бить дальнобойным оружием по россии

  •  26936 просмотра
Румыния сделала еще один шаг к передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния сделала еще один шаг к передаче Украине ЗРК Patriot

  •  51213 просмотра
Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

  •  48066 просмотра
Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

  •  37577 просмотра
В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

  •  33640 просмотра
публикации
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  101273 просмотра
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  104568 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  113494 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  110593 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  202311 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  100750 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  104387 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  105558 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  102502 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  105780 просмотра
Актуальное
Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 22:31  •  3988 просмотра

Read in English

В окрестностях Чернигова зафиксировано возгорание нежилых зданий из-за падения вражеских обломков. Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о вражеских БПЛА в районе города.

Из-за падения вражеских обломков в окрестностях Чернигова зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий. Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Напомним

Ранее было сообщено, что в Чернигове прогремел взрыв. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о вражеском БпЛА в районах города.

У Чернігові стався вибух2 сентября 2024, 21:38 • 11002 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
  •  101273 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
  •  56833 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
  •  104568 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
  •  110593 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
  •  66653 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Эксклюзив
Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело
  •  65231 просмотра

Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

Эксклюзив
Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"
  •  49010 просмотра

Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Эксклюзив
АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт
  •  50560 просмотра

АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт

Эксклюзив
Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов
  •  52665 просмотра

Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
  •  56112 просмотра

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

Популярные

В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

  •  33640 просмотра
Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

  •  37577 просмотра
Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

  •  48066 просмотра
Румыния сделала еще один шаг к передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния сделала еще один шаг к передаче Украине ЗРК Patriot

  •  51213 просмотра
Еще не имеют сценария поражения рф: Резников объяснил, почему союзники не позволяют Украине бить дальнобойным оружием по россии

Еще не имеют сценария поражения рф: Резников объяснил, почему союзники не позволяют Украине бить дальнобойным оружием по россии

  •  26936 просмотра

Публикации

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  101273 просмотра
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  104568 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  113494 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  110593 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  202311 просмотра

Война

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  2418 просмотра
Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

  •  6169 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  9330 просмотра
ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

  •  13095 просмотра
В Чернигове произошел взрыв

В Чернигове произошел взрыв

  •  12558 просмотра

политика

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

  •  13095 просмотра
Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

  •  26071 просмотра
В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

  •  33617 просмотра
Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

  •  37551 просмотра
Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

  •  48048 просмотра

Война

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  2418 просмотра
Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова

  •  6169 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  9330 просмотра
ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

  •  13095 просмотра
В Чернигове произошел взрыв

В Чернигове произошел взрыв

  •  12558 просмотра

политика

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

ХАМАС угрожает убить заложников в случае военной операции Израиля

  •  13095 просмотра
Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

  •  26071 просмотра
В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

  •  33617 просмотра
Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

Зеленский и премьер Нидерландов встретились с ветеранами в Запорожье. Говорили о дронах и обмене пленных

  •  37551 просмотра
Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

Монголия не арестовала путина по ордеру МУС. В МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права

  •  48048 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

  •  41243 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  101476 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  101453 просмотра

Экономика

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен - нардеп Железняк

  •  26071 просмотра
МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы EFF, благодаря которой Украина может получить более миллиарда долларов

МВФ начинает миссию для пятого пересмотра программы EFF, благодаря которой Украина может получить более миллиарда долларов

  •  25534 просмотра
Блогера Слобоженко арестовали по делу о неуплате миллионов налогов

Блогера Слобоженко арестовали по делу о неуплате миллионов налогов

  •  18932 просмотра
Премьер Нидерландов о новом пакете помощи Украине: 80% пойдет на поддержку энергетической системы

Премьер Нидерландов о новом пакете помощи Украине: 80% пойдет на поддержку энергетической системы

  •  21293 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

  •  17753 просмотра

Киев

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  9330 просмотра
Стрельба в Киеве возле ЖК "Амурский": есть раненый, стрелок задержан

Стрельба в Киеве возле ЖК "Амурский": есть раненый, стрелок задержан

  •  15060 просмотра
В Киеве произошла стрельба возле ЖК "Амурский" - полиция

В Киеве произошла стрельба возле ЖК "Амурский" - полиция

  •  14542 просмотра
В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101

В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101

  •  23982 просмотра
Спасатели показали кадры ликвидации последствий российской атаки по Киеву

Спасатели показали кадры ликвидации последствий российской атаки по Киеву

  •  16076 просмотра