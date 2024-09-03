Падение вражеских обломков вызвало пожар в окрестностях Чернигова
Киев • УНН
В окрестностях Чернигова зафиксировано возгорание нежилых зданий из-за падения вражеских обломков. Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о вражеских БПЛА в районе города.
Из-за падения вражеских обломков в окрестностях Чернигова зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий. Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Напомним
Ранее было сообщено, что в Чернигове прогремел взрыв. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о вражеском БпЛА в районах города.
У Чернігові стався вибух2 сентября 2024, 21:38 • 11002 просмотра