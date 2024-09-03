Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова
Київ • УНН
На околицях Чернігова зафіксовано загорання нежитлових будівель через падіння ворожих уламків. Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли про ворожі БПЛА в районі міста.
Через падіння ворожих уламків на околицях Чернігова зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
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Раніше було повідомлено, що у Чернігові прогримів вибух. Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували щодо ворожий БпЛА у районах міста.