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Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова

Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова

Київ • УНН

 • 24231 перегляди

На околицях Чернігова зафіксовано загорання нежитлових будівель через падіння ворожих уламків. Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли про ворожі БПЛА в районі міста.

Через падіння ворожих уламків на околицях Чернігова зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що у Чернігові прогримів вибух. Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували щодо ворожий БпЛА у районах міста.

У Чернігові стався вибух03.09.24, 00:38 • 25563 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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