Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова

Через падіння ворожих уламків на околицях Чернігова зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

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Раніше було повідомлено, що у Чернігові прогримів вибух. Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували щодо ворожий БпЛА у районах міста.

У Чернігові стався вибух