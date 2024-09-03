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Атака рф дронами на Чернігів: постраждали двоє людей

Атака рф дронами на Чернігів: постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 23800 перегляди

Вночі ППО збила кілька ворожих дронів над Черніговом. Через падіння уламків загорілися нежитлові будівлі, двоє людей отримали легкі поранення. У Семенівській громаді постраждали житлові будинки.

Уночі ППО збила кілька ворожих дронів над Черніговом. Через падіння уламків загорілися нежитлові будівлі, двоє людей отримали легкі поранення. У Семенівській громаді через ворожу атаку постраждали житлові будинки. Про це повідомили у вівторок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та в.о. Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако, пише УНН.

Деталі

"Чернігів. Вночі поряд із містом працювала ППО. Через падіння уламків зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста. Двоє людей отримали легкі поранення, за допомогою до медиків не звертались", - повідомив Чаус у Telegram.

Зі слів Ломако, "цієї ночі силами ППО над містом було збито кілька ворожих безпілотників".

"З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів. Що важливо знати чернігівцям - всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі", - зауважив Ломако у Telegram.

Як зазначив Чаус, також постраждала Семенівська громада. "Ворог тероризує населені пункти Чернігівщини постійними обстрілами. 2 вересня терористи вже вкотре за крайні тижні завдали удару по житлових будинках у прикордонному селі. Після обстрілів горіли 38 домогосподарств: будинки та господарські споруди. Зайнялась суха трава та чагарники біля села. Частину будівель вдалося врятувати", - повідомив голова ОВА.

Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова03.09.24, 01:31 • 24231 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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