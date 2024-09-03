Атака рф дронами на Чернігів: постраждали двоє людей
Київ • УНН
Вночі ППО збила кілька ворожих дронів над Черніговом. Через падіння уламків загорілися нежитлові будівлі, двоє людей отримали легкі поранення. У Семенівській громаді постраждали житлові будинки.
Уночі ППО збила кілька ворожих дронів над Черніговом. Через падіння уламків загорілися нежитлові будівлі, двоє людей отримали легкі поранення. У Семенівській громаді через ворожу атаку постраждали житлові будинки. Про це повідомили у вівторок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та в.о. Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако, пише УНН.
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"Чернігів. Вночі поряд із містом працювала ППО. Через падіння уламків зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста. Двоє людей отримали легкі поранення, за допомогою до медиків не звертались", - повідомив Чаус у Telegram.
Зі слів Ломако, "цієї ночі силами ППО над містом було збито кілька ворожих безпілотників".
"З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів. Що важливо знати чернігівцям - всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі", - зауважив Ломако у Telegram.
Як зазначив Чаус, також постраждала Семенівська громада. "Ворог тероризує населені пункти Чернігівщини постійними обстрілами. 2 вересня терористи вже вкотре за крайні тижні завдали удару по житлових будинках у прикордонному селі. Після обстрілів горіли 38 домогосподарств: будинки та господарські споруди. Зайнялась суха трава та чагарники біля села. Частину будівель вдалося врятувати", - повідомив голова ОВА.
Падіння ворожих уламків спричинило пожежу на околицях Чернігова03.09.24, 01:31 • 24231 перегляд