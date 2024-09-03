На Полтавщині пролунали вибухи після попередження про ракетну загрозу
Київ • УНН
У Полтавській громаді пролунали два вибухи після попередження ПС ЗСУ про ракету в напрямку міста. Повідомлялося про загрозу авіаударів та ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
У Полтавській громаді чули звуки вибухів після попередження ПС ЗСУ про ракету у напрямку міста, передає УНН.
У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
Раніше у Повітряних силах писали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Трохи згодом написали про ракету курсом на Полтаву.
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