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На Полтавщині пролунали вибухи після попередження про ракетну загрозу

На Полтавщині пролунали вибухи після попередження про ракетну загрозу

Київ • УНН

 • 23695 перегляди

У Полтавській громаді пролунали два вибухи після попередження ПС ЗСУ про ракету в напрямку міста. Повідомлялося про загрозу авіаударів та ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

У Полтавській громаді чули звуки вибухів після попередження ПС ЗСУ про ракету у напрямку міста, передає УНН

У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Раніше у Повітряних силах писали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Трохи згодом написали про ракету курсом на Полтаву.

Атака рф дронами на Чернігів: постраждали двоє людей03.09.24, 08:29 • 23800 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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