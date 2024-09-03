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"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар" - Зеленський про атаку рф на Полтаву

"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар" - Зеленський про атаку рф на Полтаву

Київ • УНН

 • 25926 перегляди

Президент Зеленський заявив, що ворог відповість за ракетний удар по Полтаві, де загинула 41 людина. Він закликав надати Україні системи ППО та ракети для захисту від російського терору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обов’язково російська наволоч відповість за удар по Полтаві, де загинуло понад 40 людей, передає УНН.

Деталі

"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо всім в світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це загибель людей", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Доповнення

Міністерство оборони повідомило, що російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.  

Зеленський повідомив, що внаслідок ворожого удару по Полтаві загинула 41 людина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика

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