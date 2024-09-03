"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар" - Зеленський про атаку рф на Полтаву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обов’язково російська наволоч відповість за удар по Полтаві, де загинуло понад 40 людей, передає УНН.

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"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо всім в світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це загибель людей", - сказав Зеленський у відеозверненні.

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Міністерство оборони повідомило, що російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Зеленський повідомив, що внаслідок ворожого удару по Полтаві загинула 41 людина.