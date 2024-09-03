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Удар рф по Полтаві: Зеленська повідомила про збільшення кількості жертв

Удар рф по Полтаві: Зеленська повідомила про збільшення кількості жертв

Київ • УНН

 • 16564 перегляди

Перша леді України висловила співчуття через російський ракетний обстріл Полтави. Внаслідок удару по навчальному закладу та лікарні загинуло 47 людей, 206 поранено.

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості жертв через ракетний удар російських військ по Полтаві і висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих, пише УНН.

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять

- написала перша леді України Олена Зеленська у соцмережі X.

Нагадаємо

За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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