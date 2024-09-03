Удар рф по Полтаве: Зеленская сообщила об увеличении количества жертв

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества жертв из-за ракетного удара российских войск по Полтаве и выразила соболезнования родным погибших и пострадавших, пишет УНН.

Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российского ракетного обстрела Полтавы. Это ошеломительная трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. россия забирает у нас самое ценное - жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память - написала первая леди Украины Елена Зеленская в соцсети X.

Напомним

По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Изначально было известно о 41 погибшем. Более чем 180 человек ранены.