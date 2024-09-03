Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони - Умєров

Обставини трагедії у Полтаві, де наразі відомо про 47 загиблих, у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи ворожий удар балістикою по місту, передає УНН.

"Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони", - написав Умєров.

Він наголосив, що сьогоднішні події у Полтаві - черговий доказ жорстокості російського терору.

"Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар" - Зеленський про атаку рф на Полтаву

Додамо

Народна депутатка, член комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла натякнула, що сьогодні ймовірно був приліт по військових під час шикування у Полтаві.

Доповнення

За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.

Згодом перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості загиблих до 47 через ракетний удар російських військ по Полтаві.