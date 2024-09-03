Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки

Сьогодні у Полтаві російські ракети вдарили по військовому навчальному закладу. Командування Сухопутних військ проводить розслідування, заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені. Про це йдеться у заяві Сухопутних військ, передає УНН.

"Є десятки загиблих та сотні поранених. Ми втратили мужніх українців, наших побратимів та посестер, військовослужбовців. Це війна. І наших громадян, наших воїнів вбив противник, завдавши удару далеко в тилу. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних, розділяємо горе близьких. Зробимо все можливе для якнайшвидшого видужання поранених", - йдеться у заяві.

Разом з тим Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника.

Заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин.

"Разом з військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів", - резюмували у Сухопутних військах.

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Народна депутатка, член комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла натякнула, що сьогодні ймовірно був приліт по військових під час шикування у Полтаві.

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За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.

Згодом перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості загиблих до 47 через ракетний удар російських військ по Полтаві.