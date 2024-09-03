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Комітет ВР проведе закрите засідання щодо удару рф по військовому навчальному закладу в Полтаві

Комітет ВР проведе закрите засідання щодо удару рф по військовому навчальному закладу в Полтаві

Київ • УНН

 • 28779 перегляди

5 вересня відбудеться закрите засідання комітету ВР з питань нацбезпеки щодо ракетного удару по Інституту зв'язку в Полтаві. Заслухають представників Міноборони, Повітряних сил, ДБР та інших відомств.

У четвер, 5 вересня, пройде закрите засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки щодо російського ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві, внаслідок якого 3 вересня загинули десятки людей. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла членкиня відповідного комітету і народна депутатка України від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, передає УНН.

"Будуть заслухані представники Міністерства оборони, представники Повітряних сил, представники ДБР, військово-цивільної адміністрації Полтавської області, ДСНС, тощо для того, щоб члени комітету мали можливість станом на четвер отримати повну картину того, що відбувалося, і мати можливість робити попередні висновки", – заявила депутатка.

Вона зауважила, що "за будь-якою трагедією обов’язково стоїть людина, в даному випадку – посадовці".

Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв

Раніше

Народна депутатка, член  комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла натякнула, що сьогодні ймовірно був приліт по військових під час шикування у Полтаві.

Додамо

За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.

Згодом перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості загиблих до 47 через ракетний удар російських військ по Полтаві.

Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони - Умєров03.09.24, 17:50 • 20326 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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