Комитет ВР планирует взять на контроль расследование убийства 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности планирует взять на контроль расследование убийства 5-летнего Кирилла. Об этом сообщил глава Комитета Андрей Кожемякин на заседании по расследованию убийства 5-летнего мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.
"Я предлагаю проект возможного решения. Первое, Комитету взять на контроль расследование указанного преступления. Второе, министру внутренних дел, главе Нацполиции, Генпрокурору, директору ГБР обеспечить надлежащие условия для быстрого и эффективного расследования указанного преступления, соответствующим количеством следователей, прокуроров, техническими средствами, назначением и проведением экспертиз", - заявил Кожемякин.
Кроме того, в Комитете рекомендовали министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву провести переаттестацию сотрудников полиции.
Как сообщал УНН, полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла, не проходили проверку на опьянение.
Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.
Также впоследствии стало известно, что смертельно раненому Кириллу не делали рентген в течение 6 часов.
Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.
Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.