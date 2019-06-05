Комітет ВР планує взяти на контроль розслідування вбивства 5-річного Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності планує взяти на контроль розслідування вбивства 5-річного Кирила. Про це повідомив голова Комітету Андрій Кожем’якін під час засідання щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика працівниками поліції, передає кореспондент УНН.
"Я пропоную проект можливого рішення. Перше, Комітету взяти на контроль розслідування зазначеного злочину. Друге, міністру внутрішніх справ, голові Нацполіції, Генпрокурору, директору ДБР забезпечити належні умови для швидкого та ефективного розслідування зазначеного злочину, відповідною кількістю слідчих, прокурорів, технічними засобами, призначенню і проведенню експертиз", - заявив Кожем’якін.
Крім того, у Комітеті рекомендували міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та голові Нацполіції Сергію Князєву провести переатестацію працівників поліції.
Як повідомляв УНН, поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила, не проходили перевірку на сп'яніння.
Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
Також згодом стало відомо, що смертельно пораненому Кирилу не робили рентген протягом 6 годин.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.