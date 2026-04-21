Комиссар ЕС: первый транш из €90 млрд Украине должен поступить до конца мая - начала июня

$44.100.2151.890.13
ukenru
10:09 • 6550 просмотра
Протезирование «под ключ» и выплата 6 500 гривен сразу после ранения. Бызов рассказал, как военным помогают профсоюзы
Эксклюзив
20 апреля, 14:18 • 26488 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксклюзив
20 апреля, 14:04 • 46836 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Эксклюзив
20 апреля, 12:50 • 34631 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 37114 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 35044 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10 • 26046 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 53468 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59 • 20854 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 34473 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
4м/с
34%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты начали масштабную застройку побережья Азовского моря для россиян - ЦНС
Пушилин нашел оправдание отказу в восстановлении оккупированной Горловки - ЦПД
Союз Украины, Британии, Турции и Норвегии сделал бы ЕС сильнейшим в мире - Зеленский
В Карпатах посреди апреля разгулялась зима со снегом - туристам не советуют походы
Постпред Украины в ООН раскрыл "кровавую арифметику" попыток россии захватить Донбасс
публикации
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организм
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдать
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 53475 просмотра
Актуальные люди
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ринат Ахметов
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Германия
Иран
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 60716 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 55471 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 48147 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 53558 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 76222 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Комиссар ЕС: первый транш из €90 млрд Украине должен поступить до конца мая - начала июня

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Еврокомиссар Валдис Домбровскис анонсировал выплаты Украине до начала июня. Финансирование на текущий год обеспечено при поддержке G7 и МВФ.

Европейский Союз рассчитывает в ближайшее время разблокировать 90 млрд евро кредита для Украины и выплатить первый транш до "конца мая - начала июня", заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в Брюсселе журналистам во вторник, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Очевидно, что мы сможем разблокировать эту ситуацию", - заявил он и добавил, что речь идет о двух параллельных треках - военной и финансовой поддержке ЕС для Украины.

По его словам, "задержек больше нет", однако точные сроки пока не называются.

"Возможно, уже на этой неделе", - отметил он.

Домбровскис также подчеркнул, что Украина пока не сталкивается с проблемами ликвидности или доступности средств и имеет достаточные ресурсы как минимум до конца мая.

В то же время, по его словам, финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы удалось покрыть за счет партнеров. "Мы смогли мобилизовать финансирование от других международных партнеров, чтобы покрыть первую половину года до того, как поступит наше финансирование", - сказал он.

Речь идет, в частности, о странах G7 и МВФ, а также о ряде стран вне ЕС, включая Норвегию. Также Домбровскис указал, что выплаты в рамках механизма ERA, который финансируется за счет доходов от замороженных российских активов, стабильно поступают в Украину с начала 2026 года.

В Брюсселе подчеркивают, что после завершения процедур ЕС рассчитывает обеспечить более предсказуемый поток финансирования для Украины во второй половине года.

"Мы в большей степени обеспечены финансированием на этот год. Основная проблема сейчас связана с дефицитом финансирования на 2027 год", - отметил еврокомиссар.

Хотя пакет на 90 млрд евро рассчитан на 2026-2027 годы, он покрывает лишь часть потребностей Украины, и основной риск дефицита финансирования теперь смещается на 2027 год.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Европейский Союз
Брюссель
Норвегия
Украина