Комиссар ЕС: первый транш из €90 млрд Украине должен поступить до конца мая - начала июня

Европейский Союз рассчитывает в ближайшее время разблокировать 90 млрд евро кредита для Украины и выплатить первый транш до "конца мая - начала июня", заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в Брюсселе журналистам во вторник, пишет УНН со ссылкой на DW.

"Очевидно, что мы сможем разблокировать эту ситуацию", - заявил он и добавил, что речь идет о двух параллельных треках - военной и финансовой поддержке ЕС для Украины.

По его словам, "задержек больше нет", однако точные сроки пока не называются.

"Возможно, уже на этой неделе", - отметил он.

Домбровскис также подчеркнул, что Украина пока не сталкивается с проблемами ликвидности или доступности средств и имеет достаточные ресурсы как минимум до конца мая.

В то же время, по его словам, финансовые потребности Украины на ближайшие месяцы удалось покрыть за счет партнеров. "Мы смогли мобилизовать финансирование от других международных партнеров, чтобы покрыть первую половину года до того, как поступит наше финансирование", - сказал он.

Речь идет, в частности, о странах G7 и МВФ, а также о ряде стран вне ЕС, включая Норвегию. Также Домбровскис указал, что выплаты в рамках механизма ERA, который финансируется за счет доходов от замороженных российских активов, стабильно поступают в Украину с начала 2026 года.

В Брюсселе подчеркивают, что после завершения процедур ЕС рассчитывает обеспечить более предсказуемый поток финансирования для Украины во второй половине года.

"Мы в большей степени обеспечены финансированием на этот год. Основная проблема сейчас связана с дефицитом финансирования на 2027 год", - отметил еврокомиссар.

Хотя пакет на 90 млрд евро рассчитан на 2026-2027 годы, он покрывает лишь часть потребностей Украины, и основной риск дефицита финансирования теперь смещается на 2027 год.

