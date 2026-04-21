Комиссар ЕС анонсировала быстрое распределение €90 млрд для Украины, если нефть начнет течь по "Дружбе"
Киев • УНН
В случае возобновления работы нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть, ЕС быстро начнет распределение кредита объемом 90 млрд евро для Украины, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам во вторник, пишет УНН.
Детали
Кос заявила, что относительно Украины у нее есть "три позитивных сообщения".
Первое заключается в том, что если в ближайшие дни нефть начнет течь по трубопроводу "Дружба", мы сможем очень быстро начать распределять кредит для Украины объемом 90 миллиардов евро
Дополняется...