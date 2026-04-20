Нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля. Об этом Глава государства заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

До конца апреля он будет работать. Я не поддерживаю продажу российской нефти. Я знаю, что у венгров это условие