Нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля – Зеленский
Киев • УНН
Украина планирует возобновить транзит нефти для получения кредита от ЕС на 90 миллиардов евро. Президент ожидает разблокирования финансирования со стороны Венгрии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля. Об этом Глава государства заявил в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.
До конца апреля он будет работать. Я не поддерживаю продажу российской нефти. Я знаю, что у венгров это условие
В то же время Зеленский надеется, что Венгрия разблокирует кредит для Украины от ЕС в 90 млрд евро.
По данным Bloomberg, Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" уже во вторник, что откроет путь для снятия блокировок со стороны Европейского союза в связи с предоставлением Киеву столь необходимого кредита в размере 90 миллиардов евро.