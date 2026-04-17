ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.9м/с
28%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Минфин: Украина уже получила 90% средств за счет доходов от замороженных активов России - $45 млрд

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Киев привлек 90% средств через механизм ERA Loans за счет доходов от активов РФ. ЕС планирует предоставить еще 90 млрд евро кредитной поддержки в 2026-2027 годах.

Министр финансов Сергей Марченко во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка сообщил, что Украина уже привлекла около 90% средств в рамках механизма ERA Loans - примерно $45 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства, пишет УНН.

Подробности

По его словам, эти деньги поступают из доходов от замороженных российских активов. Киев рассчитывает, что партнеры ускорят создание механизма, который позволит направить на нужды Украины и сами активы РФ.

На встречах с представителями МВФ, Еврокомиссии и правительств стран-партнеров обсуждались финансирование на 2026 год и ход реформ. Программа с МВФ предусматривает $8,1 млрд на 2026–2029 годы.

В Минфине также сообщили, что доходы госбюджета в первом квартале 2026 года превысили $17 млрд. В то же время расходы на сектор безопасности и обороны составляют более $61,4 млрд, или 68% бюджета.

ЕС, по словам Марченко, планирует предоставить Украине кредитную поддержку на €90 млрд в 2026–2027 годах. Эти средства должны покрыть часть бюджетных потребностей в ближайшие два года.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитикаФинансы
Санкции
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Международный валютный фонд
Сергей Марченко
Всемирный банк
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина
Киев