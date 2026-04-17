Минфин: Украина уже получила 90% средств за счет доходов от замороженных активов России - $45 млрд

Министр финансов Сергей Марченко во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка сообщил, что Украина уже привлекла около 90% средств в рамках механизма ERA Loans - примерно $45 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства, пишет УНН.

Подробности

По его словам, эти деньги поступают из доходов от замороженных российских активов. Киев рассчитывает, что партнеры ускорят создание механизма, который позволит направить на нужды Украины и сами активы РФ.

На встречах с представителями МВФ, Еврокомиссии и правительств стран-партнеров обсуждались финансирование на 2026 год и ход реформ. Программа с МВФ предусматривает $8,1 млрд на 2026–2029 годы.

В Минфине также сообщили, что доходы госбюджета в первом квартале 2026 года превысили $17 млрд. В то же время расходы на сектор безопасности и обороны составляют более $61,4 млрд, или 68% бюджета.

ЕС, по словам Марченко, планирует предоставить Украине кредитную поддержку на €90 млрд в 2026–2027 годах. Эти средства должны покрыть часть бюджетных потребностей в ближайшие два года.

Украина получила последний транш от Британии объемом почти 1 млрд долларов из замороженных активов рф