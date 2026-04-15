Украина получила последний транш от Британии объемом почти 1 млрд долларов из замороженных активов рф

Великобритания перечислила Украине почти 1 млрд долларов последнего транша средств, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Украина получила последний транш от Великобритании объемом 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Средства будут направлены на усиление украинской обороноспособности - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что первые два транша общим объемом 1,5 млрд фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.

Средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих прибылей, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Финансирование предоставляется на 30 лет.

