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Командующий ВМС Украины прокомментировал ситуацию в Керченском проливе

Командующий ВМС Украины прокомментировал ситуацию в Керченском проливе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко оценил обстановку у Керченского пролива, как "сложную и напряженную", но заверил, что на украинских бронетанковых катерах царит боевая готовность. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадки (российского - ред.) десанта", - заявил он в Одессе.

Комментируя ситуацию, в которой оказались украинские суда на входе в Азовское море, Воронченко заявил, что "сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив". В то же время он опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем ", - сравнил адмирал.

По его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

По утренних событий 25 ноября, когда российский корабль "Дон" пошел на таран украинского рейдового буксира "Яны Капу", Воронченко отметил, что буксир таранили не один раз, а дважды. Кроме того, представители российских ВМС около 15 раз на опасное расстояние приближались к украинским судов. Командующий ВМС назвал это "типичной провокацией со стороны России".

К провокациям, по словам адмирала, прибегали и вертолеты Ка-52, которые ВМС ранее зафиксировал над своими судами.

На вопрос, имели украинские катера возможность применять оружие в ответ на провокацию со стороны российских судов, командующий ответил, что ВМС "будет четко использовать все нормы морского международного права".

Добавим, что в свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".

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