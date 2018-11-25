Командувач ВМС України прокоментував ситуацію у Керченській протоці

“Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського — ред.) десанту”, — заявив він в Одесі.

Коментуючи ситуацію, в якій опинилися українські судна на вході до Азовського моря, Воронченко заявив, що “зараз важко спрогнозувати, скільки часу їм доведеться чекати можливості перетнути протоку”. Водночас він спростував заяви Росії про те, що цьому заважає російське судно, яке нібито сіло на мілину.

“Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо”, — порівняв адмірал.

За його даними, наразі в районі Керченського мосту перебувають вісім кораблів Росії — два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Щодо ранкових подій 25 листопада, коли російський корабель “Дон” пішов на таран українського рейдового буксира “Яни Капу”, Воронченко зауважив, що буксир таранили не один раз, а двічі. Крім того, представники російських ВМС близько 15 разів на небезпечну відстань наближалися до українських суден. Командувач ВМС назвав це “типовою провокацією з боку Росії”.

До провокацій, за словами адмірала, вдавалися і вертольоти Ка-52, які ВМС раніше зафіксувало над своїми суднами.

На питання, чи мали українські катери змогу застосовувати зброю у відповідь на провокацію з боку російських суден, командувач відповів, що ВМС “буде чітко використовувати всі норми морського міжнародного права”.

Додамо, що у свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.