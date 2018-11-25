Росіяни перегородили прохід під Керченським мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Окупанти посадили на мілину танкер під аркою Кеченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських Сил ЗС України, передає УНН.
“Сьогодні о 13:42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони”, — зазначили у прес-службі
ВМС України, зауваживши, що дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.
Нагадаємо, два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля керчинської протоки.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними.
У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.