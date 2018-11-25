Росіяни перегородили прохід під Керченським мостом

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Окупанти посадили на мілину танкер під аркою Кеченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Військово-морських Сил ЗС України, передає УНН.