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У МЗС прокоментували провокацію РФ проти українських кораблів

У МЗС прокоментували провокацію РФ проти українських кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. Про це заявили у прес-службі МЗС України, передає УНН.

“Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України. Ми розцінюємо такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування”, — підкреслили у прес-службі.

Крім того, у МЗС додали, що невідкладно інформуватимуть партнерів “про агресивні дії Росії в Азовському морі”.

“Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства”, — резюмували у МЗС.

Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Повідомляється, що прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС ЗС України.

У свою чергу у прикордонуправлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три кораблі Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

Пізніше стало відомо, що корабельна група українських бойових кораблів, не дивлячись на спроби перешкодити рух з боку російських прикордонних суден, продовжує рух у бік Маріуполя.

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