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В МИД прокомментировали провокацию РФ против украинских кораблей

В МИД прокомментировали провокацию РФ против украинских кораблей

Киев  •  УНН

 • 16903 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными. Об этом заявили в пресс-службе МИД Украины, передает УНН.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в МИД добавили, что безотлагательно информировать партнеров "об агрессивных действиях России в Азовском море".

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества", - резюмировали в МИД.

Напомним, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Сообщается, что пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС ВС Украины.

В свою очередь в погрануправлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".

Позже стало известно, что корабельная группа украинских боевых кораблей, несмотря на попытки помешать движение со стороны российских пограничных судов, продолжает движение в сторону Мариуполя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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