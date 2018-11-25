Інцидент у Азовському морі: українські кораблі продовжують курс на Маріуполь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Корабельна група українських бойових кораблів, не дивлячись на спроби перешкодити рух з боку російських прикордонних суден, продовжує рух у бік Маріуполя. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ВМС ЗС України, передає УНН.
“Корабельна група ВМС ЗС України продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ. Свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством. Дотримуючись норм міжнародного морського права малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України „Бердянськ“ і „Нікополь“, рейдовий буксир „Яни Капу“ продовжують виконання поставлених завдань у морі”, — зазначили у прес-службі ВМС України.
Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Повідомляється, що прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС ЗС України.
У свою чергу у прикордонуправлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три кораблі Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.