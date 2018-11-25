Инцидент в Азовском море: украинские корабли продолжают курс на Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Корабельная группа украинских боевых кораблей, несмотря на попытки помешать движение со стороны российских пограничных судов, продолжает движение в сторону Мариуполя. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, передает УНН.
"Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ. Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", - отметили в пресс-службе ВМС Украины.
Напомним, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Сообщается, что пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС ВС Украины.
В свою очередь в погрануправлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".