Россияне перегородили проход под Керченским мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Оккупанты посадили на мель танкер под аркой Кеченського моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военно-морских Сил ВС Украины, передает УНН.
"Сегодня в 13:42 по информации Керчтрафикконтролю на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыт в обе стороны", - отметили в пресс-службе
ВМС Украины, отметив, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.
Напомним, два российских боевых ударные вертолеты взяли в сопровождение группу украинских военных корабля у Керченского пролива.
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными .
В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".