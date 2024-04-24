Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

Коалиция дронов инициированная Латвией в поддержку Сил обороны Украины уже собрала почти 500 миллионов евро по потребности ВСУ. Об этом на своей странице в X, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает УНН.

Детали

Почти 500 миллионов евро - такую сумму на дроны уже собрала коалиция беспилотников, инициированная Латвией. Сейчас о совместной закупке дронов на сумму 400 млн евро объявили Дания и Нидерланды - говорится в сообщении.

Также министр обороны Латвии рассказал, что 70 миллионов евро в Коалицию инвестирует Канада, еще по меньшей мере 10 миллионов Латвия и еще три - Литва.

Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Продолжаются активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции - подытожил Спрудс.

Напомним

Украина создала Офис поддержки коалиций для обеспечения системного управления военной помощью от стран-партнеров. Сейчас союзники создали уже 8 коалиций, среди них такие как коалиция авиационных возможностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны.