Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  8588 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  102991 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102047 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103392 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102379 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100996 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136695 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157477 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154072 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153988 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

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В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  188337 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  229384 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  492734 просмотра
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19 апреля 2024, 08:45  •  409851 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

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18 апреля 2024, 13:51  •  455532 просмотра

Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

Инициированная Латвией Коалиция беспилотников собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины. В частности, Дания и Нидерланды уже объявили о закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро.

Война •   •  13605 просмотра
Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв

Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.

Криминал и ЧП •   •  13010 просмотра
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв

путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

ЕС должен предоставить Украине средства для самообороны, поскольку путин понимает только этот язык, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война •   •  13486 просмотра
путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

Министр иностранных дел Украины надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение нескольких дней, возможно, часов".

Война •   •  14054 просмотра
Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в железнодорожных цистернах с бензином под Симферополем в аннексированном Крыму.

Общество •   •  15347 просмотра
В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем

Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС

Европейский парламент осуждает законопроект Грузии об "иностранных агентах", считает его противоречащим ценностям ЕС и стремлению Грузии в ЕС, призывает власти отозвать законопроект и защитить права граждан, а также выражает обеспокоенность непропорциональным применением силы против демонстрантов.

Новости Мира •   •  12318 просмотра
Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС

В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно

россия и Украина провели переговоры при посредничестве Катара, договорившись о передаче 29 детей Украине и 19 - россии. Пока официальных комментариев от украинских властей относительно переговоров с рф по возвращению детей не было.

Война •   •  15225 просмотра
В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно

В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

Представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что не откажется от идеи "санитарной зоны" в Украине, даже после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS.

Война •   •  20952 просмотра
В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Франция предложила новые санкции ЕС против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру.

Новости Мира •   •  17884 просмотра
Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует участие органов местного самоуправления в межтерриториальном, трансграничном и транснациональном сотрудничестве, запрещает сотрудничество с государством-агрессором и позволяет районным советам и военным администрациям инициировать такое сотрудничество.

политика •   •  17476 просмотра
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается