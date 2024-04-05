Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офисЭксклюзив
Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров
Еще трех подростков и 5-летнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий
На Закарпатье задержан клирик упц мп, который распространял фейки о войне в Украине
"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце
Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступахЭксклюзив
Популярные
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов
В Одесской области прогремели взрывы
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север
Публикации
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов
Литва планирует закупить около 3 000 беспилотников FPV стоимостью 2 миллиона евро для Украины.
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам.
Международные резервы Украины за месяц существенно выросли - до 43,8 млрд долларов: НБУ объяснил финансированием от партнеров
Международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд в начале апреля, увеличившись на 18% за месяц, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров в размере более $9 млрд, превысившим долговые выплаты и продажу валюты.
Еще трех подростков и 5-летнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий
Еще трое подростков и 5-летний мальчик были возвращены с оккупированных Россией территорий Украины.
На Закарпатье задержан клирик упц мп, который распространял фейки о войне в Украине
На Закарпатье задержали настоятеля храма Хустской епархии упц мп за распространение фейков о войне в Украине, разжигание религиозной вражды и оправдание российской агрессии.
"Украина приближается к критическому моменту": Ермак надеется, что в США утвердят помощь в этом месяце
Украина приближается к "критическому моменту", поэтому необходимо, чтобы Конгресс США одобрил в этом месяце пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов.
Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft
Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.
Ермак: удары россияне за последние три недели являются частью подготовки к наступлению
По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, российские удары за последние три недели являются частью подготовки к большому наступлению, которое может начаться в конце мая или в начале июня и нацелено на Харьков.
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW
российские власти усиливают информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад опасаться эскалации в войне рф против Украины.
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
На подступах Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, отметил спикер ОСУВ "Хортица".