Литва планирует закупить для Украины около 3 тыс. FPV-дронов

Литва вскоре закупит около 3 тыс. FPV-дронов для Украины. Об этом сообщила премьер-министр Литовской Республики Ингрид Шимоните во время брифинга, передает УНН.

Литва отдала 35 млн евро на чешскую инициативу чешскую по закупке боеприпасов. Мы также договорились с министром национальной обороны о том, что Литва вскоре закупит за примерно за 2 млн евро через министерство обороны Литва закупит около 3 тыс. литовских беспилотников FPV, которые должны надеюсь прибыть на фронт в этом году - сказала она.

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Литва поддерживает инициативу, начатую Чехией по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов Европейского Союза.

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