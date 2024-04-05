Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в Литве - уже встретился с премьер-министром страны Ингридой Шимоните, планирует обсудить военно-техническое сотрудничество, движение Украины в ЕС, конфискацию российских активов и санкции, о чем сообщил в соцсетях в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Начали визит в Литву со встречи с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, на повестке дня: военно-техническое сотрудничество, поддержка евроинтеграции Украины, конфискация российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.

Напомним

3 апреля Шмыгаль посещал Эстонию, а 4 апреля - был в Латвии.