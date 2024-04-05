Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
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Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, конфискацию российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.
россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина
Россияне дважды обстреляли Херсон утром, ранив трех человек, в том числе 81-летнюю женщину.
Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ
В Одесской области задержали двух граждан с Южного Кавказа, которые по заданию фсб рф проводили разведку мест дислокации украинских войск для подготовки ракетного удара российской армии.
Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины
Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты по гуманитарному разминированию в Украине на 2022-2027 годы, среди ключевых доноров - США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды и Германия.
Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Два человека погибли, девять получили ранения в результате российских обстрелов жилых кварталов в Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 62 гражданских объекта.
Враг прокладывает маршруты БпЛА через жилые кварталы - Гуменюк
Атака вс рф с юга была организована 13-ю беспилотниками, через жилые дома украинских населенных пунктов, в попытке добраться до инфраструктурных объектов на юге Украины. Все беспилотники были сбиты, - обломки повредили несколько частных домов, но не повлекли никаких жертв.
Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца
Внутренне перемещенные лица, которые не получили выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца, поскольку их заявления все еще обрабатываются управлениями социальной защиты населения.
В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном
Израиль начал глушить сигналы GPS по всей стране, в том числе в крупных городах, таких как Тель-Авив и Иерусалим, чтобы нарушить спутниковую навигацию потенциальных иранских ракет и беспилотников на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.
Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.
россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток
Российские войска ночью обстреляли частный сектор Покровска Донецкой области, ранив пятерых мирных жителей, в том числе 14-летнего мальчика.