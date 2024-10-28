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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Киев  •  УНН

12:17 • 11328 просмотра

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BBC Украина обнародовала длинные списки премии «Книга года - 2024» в трех номинациях. В списки вошли 40 изданий, выбранных жюри из 154 книг, победители получат по 1000 фунтов.

BBC Украина определила Длинные списки литературной премии Книга года, в которые вошли 40 изданий в трех категориях среди полутора сотен книг. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC Украина.

Детали

В этом году в длинные списки конкурса Книга года BBC-2024, Книга года BBC-Эссеистика-2024 и Детская Книга года BBC-2024, вошли 40 изданий в трех категориях, которые жюри выбрало из 154 книг, представленных издательствами на конкурс.

В Длинный список в номинации Книга года BBC-2024 вошли:

  • Екатерина Бабкина. Мам, помнишь? - Киев: Белка, 2024
  • Павел Паштет Белянский. Биться нельзя отступить. - Харьков: Виват, 2024
  • Елена Демир. Анфилада - Тернополь: Богдан, 2024
  • Наталка Доляк. Как ее не любить - Киев: Темпора, 2024
  • Марина Ещенко. Хорошая память - Харьков: ИД «Фабула», 2024
  • Юлия Илюха. Мои женщины / My women - Киев: Белка, 2024
  • Маркиян Камыш. Хозяин. - Харьков: Фолио, 2024
  • Олег Костюк. Страйколомы (перевод с Рус.). - Киев: Печатный двор Олега Федорова, 2024
  • Сергей Лущик. Ermetismo. - Киев: Темпора, 2024
  • Степан Процюк. Пан. Роман о Евгении Чикаленко. - Брустуры: Дискурсус, 2024
  • Валерий Пузик. Охотники за счастьем: сборник военной прозы. - Харьков: Виват, 2024
  • Галина Тарасенко. Прежним не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. - Киев: ИД "Орландо", 2024
  • Наталья Тисовская. Дело о черной рапе - Киев: Нора-Друк, 2024
  • Фоззи. Хэви-метал. - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
  • Артем Чех. Song of the Open Road (Песня открытого пути) - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024

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в длинный список премии детская Книга года ВВС-2024 вошли:

  • Анна Багровая. Часы Ариадны. - Тернополь: Богдан, 2023
  • Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. - Харьков: Утро, 2024
  • Христя Венгринюк. Моя мама-гора. - Харьков: Виват, 2024
  • Александр Гаврош. Фортель и Мими: почти сказочная история. - Тернополь: Богдан, 2024
  • Виктория Загорская. Скелеты из шкафа моей бабки. - Брустуры: Дискурсус, 2024
  • Василий Карпюк. Странная карпатская история - Брустуры: Дискурсус, 2024
  • Марина Макущенко. Тайная жизнь чудо зверей Марии Примаченко. - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
  • Леся Молчун. Как вырастить супер бабушка? - Киев: ВГ "еще одну страницу", 2024
  • Грася Олийко. И никакие это не выдумки! - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Сергей Пантюк. Фикус Бенджамина рассказывает о счастье. - Тернополь: Богдан, 2024
  • Ростислав Попський. Зірка шукає море. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА - ГА, 2024
  • Светлана Ройз. Посмешище. - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
  • Ольга Салипа. Сокровища в шкатулке из рождественского печенья. - Харьков: Фолио, 2023
  • Ульяна Чуба. Король-малыш - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

в длинный список премии Книга года BBC-Эссеистика-2024 вошли:

  • Станислав Асеев. Мельхиоровый слон, или человек, который думал. - Киев: Черная Гора, 2024
  • Максим Беспалов. В поисках Евы. История о чуме, войне и эмиграции - Львов: Локальная история, 2024
  • Ольга Кари. Да что ты знаешь о войне?! - Киев: ВГ "еще одну страницу", 2024
  • Таня Касьян. Наше. Общее. Как сохранить в себе человека во время и после войны. - Киев: Лаборатория, 2024
  • Мирослав Лаюк. Бахмут. - Киев: Украинер, 2023
  • Андрей Любка. Война с тыльной стороны. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024
  • Маричка Паплаускайте. Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железной дороги. - Киев: Лаборатория, 2024
  • Максим Розенфельд. Фасады. Харьков - Харьков: АССА, 2024
  • Юрий Рокецкий. "Все чотко!"Сергей Кузьминский и"Братья Гадюкины". - Киев: Наш Формат, 2024
  • Антон Санченко. На черноморской волне: 33 века копаного моря - Тернополь: Богдан, 2024
  • Елена Чернинька. Лемберг: мамочка, ну не плачь - Львов: Издательство Старого Льва, 2024

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Дополнение

Также в издании рассказали, что в этом году в жюри премии «Книга года ВВС» вошли: профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вера Агеева, писательница, советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало и блогер Виталий Чепинога.

Также в составе жюри будет работать главный редактор BBC Украина Марта Шокало и профессор Канадского университета Виталий Чернецкий.

Отмечается, что финал конкурса  Книга года BBC-2024 состоится 12 декабря 2024 года

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии Книга года BBC на последующих изданиях.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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