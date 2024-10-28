Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки
Киев • УНН
BBC Украина обнародовала длинные списки премии «Книга года - 2024» в трех номинациях. В списки вошли 40 изданий, выбранных жюри из 154 книг, победители получат по 1000 фунтов.
BBC Украина определила Длинные списки литературной премии Книга года, в которые вошли 40 изданий в трех категориях среди полутора сотен книг. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC Украина.
Детали
В этом году в длинные списки конкурса Книга года BBC-2024, Книга года BBC-Эссеистика-2024 и Детская Книга года BBC-2024, вошли 40 изданий в трех категориях, которые жюри выбрало из 154 книг, представленных издательствами на конкурс.
В Длинный список в номинации Книга года BBC-2024 вошли:
- Екатерина Бабкина. Мам, помнишь? - Киев: Белка, 2024
- Павел Паштет Белянский. Биться нельзя отступить. - Харьков: Виват, 2024
- Елена Демир. Анфилада - Тернополь: Богдан, 2024
- Наталка Доляк. Как ее не любить - Киев: Темпора, 2024
- Марина Ещенко. Хорошая память - Харьков: ИД «Фабула», 2024
- Юлия Илюха. Мои женщины / My women - Киев: Белка, 2024
- Маркиян Камыш. Хозяин. - Харьков: Фолио, 2024
- Олег Костюк. Страйколомы (перевод с Рус.). - Киев: Печатный двор Олега Федорова, 2024
- Сергей Лущик. Ermetismo. - Киев: Темпора, 2024
- Степан Процюк. Пан. Роман о Евгении Чикаленко. - Брустуры: Дискурсус, 2024
- Валерий Пузик. Охотники за счастьем: сборник военной прозы. - Харьков: Виват, 2024
- Галина Тарасенко. Прежним не читать, или как хитрая Галя перестала волноваться и полюбила себя. - Киев: ИД "Орландо", 2024
- Наталья Тисовская. Дело о черной рапе - Киев: Нора-Друк, 2024
- Фоззи. Хэви-метал. - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
- Артем Чех. Song of the Open Road (Песня открытого пути) - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024
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в длинный список премии детская Книга года ВВС-2024 вошли:
- Анна Багровая. Часы Ариадны. - Тернополь: Богдан, 2023
- Анна Булгакова. Козы из носа и другие ископаемые во мне. - Харьков: Утро, 2024
- Христя Венгринюк. Моя мама-гора. - Харьков: Виват, 2024
- Александр Гаврош. Фортель и Мими: почти сказочная история. - Тернополь: Богдан, 2024
- Виктория Загорская. Скелеты из шкафа моей бабки. - Брустуры: Дискурсус, 2024
- Василий Карпюк. Странная карпатская история - Брустуры: Дискурсус, 2024
- Марина Макущенко. Тайная жизнь чудо зверей Марии Примаченко. - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
- Леся Молчун. Как вырастить супер бабушка? - Киев: ВГ "еще одну страницу", 2024
- Грася Олийко. И никакие это не выдумки! - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
- Сергей Пантюк. Фикус Бенджамина рассказывает о счастье. - Тернополь: Богдан, 2024
- Ростислав Попський. Зірка шукає море. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА - ГА, 2024
- Светлана Ройз. Посмешище. - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
- Ольга Салипа. Сокровища в шкатулке из рождественского печенья. - Харьков: Фолио, 2023
- Ульяна Чуба. Король-малыш - Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
в длинный список премии Книга года BBC-Эссеистика-2024 вошли:
- Станислав Асеев. Мельхиоровый слон, или человек, который думал. - Киев: Черная Гора, 2024
- Максим Беспалов. В поисках Евы. История о чуме, войне и эмиграции - Львов: Локальная история, 2024
- Ольга Кари. Да что ты знаешь о войне?! - Киев: ВГ "еще одну страницу", 2024
- Таня Касьян. Наше. Общее. Как сохранить в себе человека во время и после войны. - Киев: Лаборатория, 2024
- Мирослав Лаюк. Бахмут. - Киев: Украинер, 2023
- Андрей Любка. Война с тыльной стороны. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2024
- Маричка Паплаускайте. Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железной дороги. - Киев: Лаборатория, 2024
- Максим Розенфельд. Фасады. Харьков - Харьков: АССА, 2024
- Юрий Рокецкий. "Все чотко!"Сергей Кузьминский и"Братья Гадюкины". - Киев: Наш Формат, 2024
- Антон Санченко. На черноморской волне: 33 века копаного моря - Тернополь: Богдан, 2024
- Елена Чернинька. Лемберг: мамочка, ну не плачь - Львов: Издательство Старого Льва, 2024
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Дополнение
Также в издании рассказали, что в этом году в жюри премии «Книга года ВВС» вошли: профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вера Агеева, писательница, советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало и блогер Виталий Чепинога.
Также в составе жюри будет работать главный редактор BBC Украина Марта Шокало и профессор Канадского университета Виталий Чернецкий.
Отмечается, что финал конкурса Книга года BBC-2024 состоится 12 декабря 2024 года
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 000 фунтов стерлингов.
Кроме того, издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии Книга года BBC на последующих изданиях.
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