Рада одобрила поддержку книжных магазинов и сертификаты на книги

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий поддержку книжным магазинам, а также вводит выдачу книжных сертификатов, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла в целом законопроект №11251 относительно деятельности Украинского института книги и поддержки распространителей издательской продукции и предоставления государственной помощи на приобретение книг. "За" - 299", - сообщил нардеп Гончаренко в Telegram.

По его словам, в частности, в этом законопроекте гарантированы государственные субсидии книжным магазинам на возмещение расходов на аренду.

"Теперь можно будет сдавать надлежащим образом заверенные копии нужных для субсидии документов. Также установлены четкие сроки рассмотрения заявлений - 10 дней, и 5 дней предусмотрено на обнародование результатов. Мы не только поддержим издательскую отрасль, но и популяризируем украинскую книгу", - рассказала одна из инициаторов законопроекта, нардеп Евгения Кравчук.

"Выдача сертификатов на приобретение книг и субсидии на аренду книжным магазинам заработают. Все эти вещи уже забюджетированы, дополнительных расходов из государственной казны не будет", - пояснила Кравчук.

По ее словам, с 2024 года книжные сертификаты на сумму 908 грн получат 18-летние украинцы, а с прекращением военного положения – также один из родителей при рождении ребенка.

"Воспользоваться этим правом можно будет в течение одного года и сделать это будет еще проще – через "Дія", - отметила парламентарий.

Дополнение

Как указывает нардеп, в обществе есть запрос на эти услуги. В частности, доля людей, читающих ежедневно, увеличилась с 8% до 17% в период с 2020 по 2023 год. Также возросла популярность книг на украинском языке - с 32% до 54%.