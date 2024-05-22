Рада схвалила підтримку книгарень і сертифікати на книги

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає підтримку книгарням, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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"Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11251 щодо діяльності Українського інституту книги та підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. "За" - 299", - повідомив нардеп Гончаренко у Telegram.

З його слів, зокрема, в цьому законопроєкті гарантовані державні субсидії книгарням на відшкодування витрат на оренду.

"Тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв – 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів. Ми не тільки підтримаємо видавничу галузь, а й популяризуємо українську книжку", - розповіла одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Євгенія Кравчук.

"Видача сертифікатів на придбання книг та субсидії на оренду книгарням запрацюють. Всі ці речі вже забюджетовані, додаткових витрат з державної казни не буде", - пояснила Кравчук.

За її словами, з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини.

"Скористатися цим правом можна буде протягом одного року і зробити це буде ще простіше – через "Дію", - зазначила парламентарка.

Доповнення

Як вказує нардепка, у суспільстві є запит на ці послуги. Зокрема частка людей, які читають щодня, збільшилася з 8% до 17% у період з 2020 до 2023 року. Також зросла популярність книг українською мовою – з 32% до 54%.