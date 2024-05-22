Рада схвалила підтримку книгарень і сертифікати на книги

ukenru
14:28 • 96741 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 91405 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 99476 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 96536 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 104489 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 101912 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 126236 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141170 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142737 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 289705 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 78107 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 88893 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 81788 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 77397 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 47364 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 96752 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 289711 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 389100 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 401872 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 315077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 36481 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 35604 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 74301 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89669 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 99872 перегляди
Актуальне
Рада схвалила підтримку книгарень і сертифікати на книги

Рада схвалила підтримку книгарень і сертифікати на книги

Київ • УНН

 • 20389 перегляди

Парламент України ухвалив закон, що передбачає державні субсидії книгарням для покриття витрат на оренду та книжкові сертифікати.

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає підтримку книгарням, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

"Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11251 щодо діяльності Українського інституту книги та підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. "За" - 299", - повідомив нардеп Гончаренко у Telegram.

З його слів, зокрема, в цьому законопроєкті гарантовані державні субсидії книгарням на відшкодування витрат на оренду.

"Тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв – 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів. Ми не тільки підтримаємо видавничу галузь, а й популяризуємо українську книжку", - розповіла одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Євгенія Кравчук.

"Видача сертифікатів на придбання книг та субсидії на оренду книгарням запрацюють. Всі ці речі вже забюджетовані, додаткових витрат з державної казни не буде", - пояснила Кравчук.

За її словами, з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини.

"Скористатися цим правом можна буде протягом одного року і зробити це буде ще простіше – через "Дію", - зазначила парламентарка.

Доповнення

Як вказує нардепка, у суспільстві є запит на ці послуги. Зокрема частка людей, які читають щодня, збільшилася з 8% до 17% у період з 2020 до 2023 року. Також зросла популярність книг українською мовою – з 32% до 54%.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаКультура
verkhovna-radaВерховна Рада
telegramTelegram
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69