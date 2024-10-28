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Книга року BBC-2024: хто потрапив до довгих списків

Київ • УНН

 • 112360 перегляди

BBC Україна оприлюднила довгі списки премії "Книга року - 2024" у трьох номінаціях. До списків увійшли 40 видань, обраних журі з-поміж 154 книжок, переможці отримають по 1000 фунтів.

Книга року BBC-2024: хто потрапив до довгих списків

BBC Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року, до яких увійшли 40 видань у трьох категоріях з-поміж півтори сотні книжок. По це пише УНН з посиланням на BBC Україна.

Деталі

Цьогоріч до довгих списків конкурсу Книга року BBC-2024, Книга року BBC-Есеїстика-2024 та Дитяча Книга року BBC-2024, увійшли 40 видань у трьох категоріях, які журі обрало з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс.

До Довгого списку в номінації Книга року BBC-2024 увійшли:

  • Катерина Бабкіна. Мам, пам’ятаєш? – Київ: Білка, 2024
  • Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024
  • Олена Демір. Анфілада. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024
  • Марина Єщенко. Хороша пам’ять. – Харків: ВД "Фабула", 2024
  • Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024
  • Маркіян Камиш. Хазяїн. – Харків: Фоліо, 2024
  • Олег Костюк. Страйколоми (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024
  • Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024
  • Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Валерій Пузік. Мисливці за щастям: збірка воєнної прози. – Харків: Віват, 2024
  • Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024
  • Наталя Тисовська. Справа про чорну ропу. – Київ: Нора-Друк, 2024
  • Фоззі. Хеві-метал. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Артем Чех. Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

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До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2024 увійшли:

  • Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023
  • Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024
  • Христя Венгринюк. Моя мама – гора. – Харків: Віват, 2024
  • Олександр Гаврош. Фортель і Мімі: майже казкова історія. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Вікторія Задорська. Скелети з шафи моєї бабці. – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Леся Мовчун. Як виростити супербабусю? – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
  • Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Сергій Пантюк. Фікус Бенджамін розповідає про щастя. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Світлана Ройз. Сміховисько. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Ольга Саліпа. Скарби у скриньці з різдвяного печива. – Харків: Фоліо, 2023
  • Уляна Чуба. Король-малюк. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

До Довгого списку премії Книга року BBC-Есеїстика-2024 увійшли:

  • Станіслав Асєєв. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала. – Київ: Чорна Гора, 2024
  • Максим Беспалов. У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію. – Львів: Локальна історія, 2024
  • Ольга Карі. Та що ти знаєш про війну?! – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
  • Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024
  • Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023
  • Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
  • Марічка Паплаускайте. Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці. – Київ: Лабораторія, 2024
  • Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024
  • Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
  • Антон Санченко. На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря. – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Олена Чернінька. Лемберґ: мамцю, ну не плач. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

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Доповнення

Також у видані розповіли, що цьогоріч до журі премії "Книга року ВВС" увійшли: професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агєєва, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світла Пиркало та блогер Віталій Чепинога.

Також у складі журі працюватиме головна редакторка BBC Україна Марта Шокало та професор Канзаського університету Віталій Чернецький.

Зазначається, що фінал конкурсу  Книга року BBC-2024 відбудеться 12 грудня 2024 року

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента 1 000 фунтів стерлінгів.

Окрім того, видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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