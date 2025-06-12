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Кнессет Израиля не поддержал законопроект о самороспуске парламента

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Парламент Израиля отклонил инициативу о самороспуске, правительственная коалиция достигла компромисса по законопроекту о воинской обязанности для ультраортодоксов.

Кнессет Израиля не поддержал законопроект о самороспуске парламента

Парламент Израиля в четверг утром не поддержал на голосовании инициативу о самороспуске. Это произошло после достижения компромисса в правящей коалиции по спорному законопроекту о воинской обязанности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Предварительное голосование, которое могло стать первым шагом к досрочным выборам, не набрало необходимого количества голосов: 61 депутат выступил против, 53 – поддержали. В Кнесете 120 мест, поэтому для принятия решения требовалось простое большинство.

Это решение дало правительству Биньямина Нетаньяху дополнительное время на урегулирование глубокого политического кризиса, избегая досрочных выборов, которые стали бы первыми от начала войны с ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр пытается сохранить целостность коалиции, где идет конфликт вокруг законопроекта, касающегося освобождения от обязательной службы для ультраортодоксальных еврейских семинаристов.

Я рад объявить, что после длительных обсуждений мы достигли договоренностей относительно принципов, на которых будет базироваться этот законопроект

- заявил член Комитета Кнессета по вопросам иностранных дел и обороны Юлий Эдельштейн.

Вопрос освобождения религиозных студентов от службы давно раскалывает израильское общество, но обострился во время полномасштабной военной кампании в Газе. Армия Израиля несет самые серьезные потери за десятилетие и нуждается в новых резервистах.

На фоне этого конфликта некоторые ультраортодоксальные фракции в коалиции заявили, что готовы поддержать оппозицию в голосовании за роспуск парламента, чтобы ускорить проведение выборов, которые иначе должны состояться не раньше конца 2026 года.

Сейчас как никогда срочно нужно заменить правительство Нетаньяху, а особенно это токсичное и вредное правительство. Срочно нужно прекратить войну в Газе и вернуть всех заложников. Срочно нужно начать восстановление и исцеление государства Израиль

- заявила депутат от оппозиционной Лейбористской партии Мерав Михаэли.

Дополнительно

Согласно социологическим опросам, правительственная коалиция Биньямина Нетаньяху рискует проиграть будущие выборы из-за глубокого общественного недовольства. Возмущение вызвано, в частности, неудачной защитой страны во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Это нападение привело к самому кровавому дню в истории Израиля – погибли 1200 человек, а 251 израильтянин был захвачен в заложники. Боевые действия, которые продолжаются уже более восьми месяцев, унесли жизни более 400 израильских военных.

Справка

Ультраортодоксальные партии в Израиле настаивают на освобождении своих сторонников от армейской службы, считая религиозное обучение священным долгом. Впрочем, в контексте войны в Газе общественная поддержка таких исключений резко упала.

The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие29.01.24, 00:43 • 30176 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Израиль
Нью-Йорк Таймс
Reuters
Биньямин Нетаньяху
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