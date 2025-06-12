Кнесет Ізраїлю не підтримав законопроєкт про саморозпуск парламенту
Київ • УНН
Парламент Ізраїлю відхилив ініціативу про саморозпуск, урядова коаліція досягла компромісу щодо законопроєкту про військовий обов’язок для ультраортодоксів.
Парламент Ізраїлю у четвер вранці не підтримав на голосуванні ініціативу щодо саморозпуску. Це сталося після досягнення компромісу в правлячій коаліції щодо суперечливого законопроєкту про військовий обов’язок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Попереднє голосування, яке могло стати першим кроком до дострокових виборів, не набрало необхідної кількості голосів: 61 депутат виступив проти, 53 – підтримали. У Кнесеті 120 місць, тож для ухвалення рішення була потрібна проста більшість.
Це рішення дало уряду Біньяміна Нетаньягу додатковий час на врегулювання глибокої політичної кризи, уникаючи дострокових виборів, які стали б першими від початку війни з ХАМАС у секторі Гази.
Прем’єр-міністр намагається зберегти цілісність коаліції, де точиться конфлікт довкола законопроєкту, який стосується звільнення від обов’язкової служби для ультраортодоксальних єврейських семінаристів.
Я радий оголосити, що після тривалих обговорень ми досягли домовленостей щодо принципів, на яких базуватиметься цей законопроєкт
Питання звільнення релігійних студентів від служби давно розколює ізраїльське суспільство, але загострилося під час повномасштабної військової кампанії в Газі. Армія Ізраїлю зазнає найсерйозніших втрат за десятиліття та потребує нових резервістів.
На тлі цього конфлікту деякі ультраортодоксальні фракції в коаліції заявили, що готові підтримати опозицію в голосуванні за розпуск парламенту, аби пришвидшити проведення виборів, які інакше мають відбутися не раніше кінця 2026 року.
Зараз як ніколи терміново потрібно замінити уряд Нетаньяху, а особливо цей токсичний і шкідливий уряд. Терміново потрібно припинити війну в Газі та повернути всіх заручників. Терміново потрібно розпочати відбудову та зцілення держави Ізраїль
Додатково
Згідно з соціологічними опитуваннями, урядова коаліція Біньяміна Нетаньяху ризикує програти майбутні вибори через глибоке суспільне невдоволення. Обурення спричинене, зокрема, невдалим захистом країни під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Цей напад призвів до найкривавішого дня в історії Ізраїлю – загинули 1200 осіб, а 251 ізраїльтянина було захоплено в заручники. Бойові дії, які тривають вже понад вісім місяців, забрали життя понад 400 ізраїльських військових.
Довідка
Ультраортодоксальні партії в Ізраїлі наполягають на звільненні своїх прибічників від армійської служби, вважаючи релігійне навчання священним обов’язком. Утім, у контексті війни в Газі суспільна підтримка таких виключень різко впала.
The New York Times: ХАМАС під час нападу 7 жовтня використовував ізраїльську зброю29.01.24, 00:43 • 30176 переглядiв