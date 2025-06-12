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Кнесет Ізраїлю не підтримав законопроєкт про саморозпуск парламенту

Київ • УНН

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Парламент Ізраїлю відхилив ініціативу про саморозпуск, урядова коаліція досягла компромісу щодо законопроєкту про військовий обов’язок для ультраортодоксів.

Кнесет Ізраїлю не підтримав законопроєкт про саморозпуск парламенту

Парламент Ізраїлю у четвер вранці не підтримав на голосуванні ініціативу щодо саморозпуску. Це сталося після досягнення компромісу в правлячій коаліції щодо суперечливого законопроєкту про військовий обов’язок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Попереднє голосування, яке могло стати першим кроком до дострокових виборів, не набрало необхідної кількості голосів: 61 депутат виступив проти, 53 – підтримали. У Кнесеті 120 місць, тож для ухвалення рішення була потрібна проста більшість.

Це рішення дало уряду Біньяміна Нетаньягу додатковий час на врегулювання глибокої політичної кризи, уникаючи дострокових виборів, які стали б першими від початку війни з ХАМАС у секторі Гази.

Прем’єр-міністр намагається зберегти цілісність коаліції, де точиться конфлікт довкола законопроєкту, який стосується звільнення від обов’язкової служби для ультраортодоксальних єврейських семінаристів.

Я радий оголосити, що після тривалих обговорень ми досягли домовленостей щодо принципів, на яких базуватиметься цей законопроєкт

- заявив член Комітету Кнесету з питань закордонних справ та оборони Юлій Едельштейн.

Питання звільнення релігійних студентів від служби давно розколює ізраїльське суспільство, але загострилося під час повномасштабної військової кампанії в Газі. Армія Ізраїлю зазнає найсерйозніших втрат за десятиліття та потребує нових резервістів.

На тлі цього конфлікту деякі ультраортодоксальні фракції в коаліції заявили, що готові підтримати опозицію в голосуванні за розпуск парламенту, аби пришвидшити проведення виборів, які інакше мають відбутися не раніше кінця 2026 року.

Зараз як ніколи терміново потрібно замінити уряд Нетаньяху, а особливо цей токсичний і шкідливий уряд. Терміново потрібно припинити війну в Газі та повернути всіх заручників. Терміново потрібно розпочати відбудову та зцілення держави Ізраїль

- заявила депутатка від опозиційної Лейбористської партії Мерав Міхаелі.

Додатково

Згідно з соціологічними опитуваннями, урядова коаліція Біньяміна Нетаньяху ризикує програти майбутні вибори через глибоке суспільне невдоволення. Обурення спричинене, зокрема, невдалим захистом країни під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Цей напад призвів до найкривавішого дня в історії Ізраїлю – загинули 1200 осіб, а 251 ізраїльтянина було захоплено в заручники. Бойові дії, які тривають вже понад вісім місяців, забрали життя понад 400 ізраїльських військових.

Довідка

Ультраортодоксальні партії в Ізраїлі наполягають на звільненні своїх прибічників від армійської служби, вважаючи релігійне навчання священним обов’язком. Утім, у контексті війни в Газі суспільна підтримка таких виключень різко впала.

The New York Times: ХАМАС під час нападу 7 жовтня використовував ізраїльську зброю29.01.24, 00:43 • 30176 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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