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КНДР представила первый атомный подводный корабль

Киев • УНН

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Ким Чен Ын посетил верфь в городе Чхонджин, где представили новый атомный подводный корабль. Судно может нести около 10 ядерных ракет и имеет грузоподъемность 6-7 тысяч тонн.

КНДР представила первый атомный подводный корабль

Северная Корея опубликовала фоторепортаж о визите Ким Чен Ына на судостроительный завод в городе Чхонджин. В сюжете впервые представлен атомный подводный корабль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA) и Associated Press (АП).

Детали

Отмечается, что корабль, фотографии которого государственные СМИ опубликовали в субботу, приближает режим в Пхеньяне к возможности запускать ядерные ракеты ближе к берегам США и их союзников.

Корейское центральное информационное агентство (KCNA) не предоставило подробностей о подводном корабле, но сообщило, что Ким Чен Ын был проинформирован о его строительстве.

Основным направлением для быстрого и скачкообразного укрепления боевых возможностей (северокорейских - ред.) ВМС, которому придает большое значение наша партия, является параллельное продвижение дела модернизации надводных и подводных кораблей, повышение их способности к ведению операций

- подчеркнул диктатор во время своего визита.

Также он поставил своим подчиненным задачу по "развитию военно-морских сил в элитные и ядерные вооруженные силы".

Как пишет АП, военно-морское судно, похоже, имеет грузоподъемность 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет, сказал южнокорейский эксперт по подводным лодкам Мун Кеун-сик, который преподает в Сеульском университете Ханьян. По его словам, использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что они будут нести ядерное оружие.

Это было бы абсолютно опасно для нас и для США

- сказал Мун.

По информации Associated Press, атомный подводный корабль был среди длинного списка желаний сложного оружия, которое Ким Чен Ын пообещал представить во время большой политической конференции в 2021 году, чтобы справиться с тем, что он назвал эскалацией военных угроз под руководством США.

Другим оружием были межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе, гиперзвуковое оружие, шпионские спутники и ракеты с несколькими боеголовками. С тех пор Северная Корея провела ряд испытаний, чтобы получить их.

Напоминаем

В октябре 2024 года разведка Южной Кореи обнаружила признаки строительства КНДР нового подводного корабля с возможным ядерным двигателем. 

Ким Чен Ын заявил о полной боевой готовности ядерных сил КНДР27.02.25, 23:16 • 25700 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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