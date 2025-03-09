КНДР представила первый атомный подводный корабль
Киев • УНН
Ким Чен Ын посетил верфь в городе Чхонджин, где представили новый атомный подводный корабль. Судно может нести около 10 ядерных ракет и имеет грузоподъемность 6-7 тысяч тонн.
Северная Корея опубликовала фоторепортаж о визите Ким Чен Ына на судостроительный завод в городе Чхонджин. В сюжете впервые представлен атомный подводный корабль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA) и Associated Press (АП).
Детали
Отмечается, что корабль, фотографии которого государственные СМИ опубликовали в субботу, приближает режим в Пхеньяне к возможности запускать ядерные ракеты ближе к берегам США и их союзников.
Корейское центральное информационное агентство (KCNA) не предоставило подробностей о подводном корабле, но сообщило, что Ким Чен Ын был проинформирован о его строительстве.
Основным направлением для быстрого и скачкообразного укрепления боевых возможностей (северокорейских - ред.) ВМС, которому придает большое значение наша партия, является параллельное продвижение дела модернизации надводных и подводных кораблей, повышение их способности к ведению операций
Также он поставил своим подчиненным задачу по "развитию военно-морских сил в элитные и ядерные вооруженные силы".
Как пишет АП, военно-морское судно, похоже, имеет грузоподъемность 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет, сказал южнокорейский эксперт по подводным лодкам Мун Кеун-сик, который преподает в Сеульском университете Ханьян. По его словам, использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что они будут нести ядерное оружие.
Это было бы абсолютно опасно для нас и для США
По информации Associated Press, атомный подводный корабль был среди длинного списка желаний сложного оружия, которое Ким Чен Ын пообещал представить во время большой политической конференции в 2021 году, чтобы справиться с тем, что он назвал эскалацией военных угроз под руководством США.
Другим оружием были межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе, гиперзвуковое оружие, шпионские спутники и ракеты с несколькими боеголовками. С тех пор Северная Корея провела ряд испытаний, чтобы получить их.
Напоминаем
В октябре 2024 года разведка Южной Кореи обнаружила признаки строительства КНДР нового подводного корабля с возможным ядерным двигателем.
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